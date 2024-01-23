У Бериславі внаслідок влучання авіабомби повністю знищено магазин, постраждалих немає - Херсонська ОВА

Унаслідок скидання керованої авіаційної бомби в Бериславі (Херсонська обл.) повністю знищено магазин, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Берислав. Цієї ночі росіяни вдарили по місту з авіації. Керовану авіаційну бомбу скинули на магазин. Внаслідок влучання будівля знищена вщент", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Постраждалих серед місцевих жителів немає", - зазначив Прокудін.