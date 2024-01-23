Зсув ґрунту в Китаї забрав життя вісьмох людей, десятки зникли безвісти

У понеділок унаслідок сходження зсуву ґрунту в китайській провінції Юньнань загинули вісім осіб, десятки вважаються зниклими безвісти, а рятувальні операції тривають в умовах снігу та морозу, повідомляє Reuters.

Щонайменше 47 осіб із 18 сімей зникли безвісти, повідомило державне Центральне телебачення Китаю (CCTV). За даними місцевого державного ЗМІ Zhaotong Daily, вісім осіб із числа зниклих були знайдені мертвими в понеділок удень.

Ще двоє людей були госпіталізовані з травмами голови і тіла, повідомили в національній комісії з охорони здоров'я.

Зсув зійшов на два села в південно-західному місті Чжаотун приблизно о 5:51 ранку (19:51 за Києвом), засипавши будинки коричневим гірським ґрунтом біля підніжжя пагорба, повідомило державне Центральне телебачення Китаю (CCTV).

"Гора просто звалилася, десятки людей виявилися поховані", - розповів державному телеканалу сусідньої провінції Гуйчжоу чоловік на прізвище Гу, який став свідком зсуву ґрунту. За словами Гу, четверо його родичів виявилися поховані під завалами.

"Усі вони спали у своїх будинках", - сказав він.

Пожежники пробиралися через завали в пошуках тих, хто вижив, під легким снігом, повідомляє CCTV. Було незрозуміло, що спровокувало зсув ґрунту.

Китай направив на місце події близько 1000 рятувальників і майже 200 машин, ідеться в повідомленні. Віце-прем'єр КНР Чжан Гоцін очолив робочу групу, яка керуватиме рятувальними роботами.

Понад 500 осіб було евакуйовано зі своїх будинків.

За даними Національного метеорологічного центру, Юньнань входить до числа кількох провінцій південного регіону країни, де наразі спостерігаються різкі похолодання.