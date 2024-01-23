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03:08 23.01.2024

Зеленський пропонує спростити процедуру набуття українського громадянства для деяких категорій осіб

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Зеленський пропонує спростити процедуру набуття українського громадянства для деяких категорій осіб

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити нову редакцію закону "Про громадянство" та спростити процедуру прийняття до громадянства України для деяких категорій осіб.

Відповідний законопроект № 10425 "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України" зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроект передбачає спрощений порядок надання (поновлення) громадянства України іноземцям - громадянам (підданим) Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії та Північної Ірландії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Кіпру, Норвегії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Японії. Спрощений порядок надання громадянства України полягає в поданні особами декларації про визнання себе громадянином України.

Спрощений порядок надання українського громадянства також поширюється на іноземця, який проходить або проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії. За спрощеною процедурою українське громадянство також отримують особи, яких визнано біженцями або яким в Україні надано притулок.

Крім цього, спрощений порядок надання українського громадянства поширюється на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або є громадянами держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, і які в країні своєї громадянської належності зазнали переслідувань, що підтверджується документом.

Згідно із законопроєктом іноземцю або особі без громадянства може бути надано громадянство України за його заявою. Однією з умов прийняття до громадянства України є безперервне протягом останніх п'яти років проживання на території України. Ця умова не поширюється на іноземців або осіб без громадянства, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії.

Не поширюється це положення і на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад три роки.

У пропонованій новій редакції закону зазначається, що українське громадянство не надається особі, яка створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України.

Законопроект також передбачає внесення змін до законів "Про імміграцію", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зокрема, згідно зі змінами до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" особи, які набувають громадянства України у спрощеному порядку, не складають іспит на рівень володіння державною мовою. Ці особи надають зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою відповідно до закону "Про громадянство України". Такі особи зобов'язані оволодіти державною мовою на рівні, визначеному законодавством, протягом трьох років з дня набуття громадянства.

Теги: #законопроект #україна #громадянство #зеленський

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