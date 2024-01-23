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02:10 23.01.2024

ЄС готовий посилити позицію щодо Угорщини через блокування допомоги Україні

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ЄС готовий посилити позицію щодо Угорщини через блокування допомоги Україні

Лідери Європейського союзу готові вступити в жорстку гру з Угорщиною, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан і далі блокуватиме пакет допомоги Україні в розмірі €50 млрд на позачерговому саміті наступного тижня, повідомили люди, обізнані з ходом підготовки зустрічі, пише Bloomberg.

У понеділок Угорщина виступила проти пропозиції блоку створити новий фонд, щоб забезпечити більш надійний спосіб доставки критично важливої військової допомоги Україні. Цей крок було зроблено після того, як у середині грудня Орбан торпедував спільне європейське рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України.

Держави-члени готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі 1 лютого незалежно від підтримки Угорщини, кажуть люди, які виступають на умовах анонімності, оскільки обговорення мають приватний характер.

Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, то рішення про його ухвалення ухвалять інші 26 країн ЄС, і підготовка до такого сценарію триває повним ходом, додали чиновники.

Як запасний варіант розглядають можливість того, що країни-члени, які залишилися, перераховуватимуть гроші Києву поза бюджетним процесом ЄС. Ця пропозиція передбачала б надання національних гарантій для залучення фінансування на ринках, якщо Угорщина продовжить блокувати спільне рішення.

Якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, можлива ескалація - зокрема запуск ЄС наступного етапу штрафних заходів проти Будапешта, який може призвести до позбавлення Угорщини права голосу як держави-члена, кажуть чиновники.

Такий сценарій може призвести до ширшого зіткнення: минулого тижня словацький прем'єр-міністр-націоналіст Роберт Фіцо попередив інших лідерів, що захищатиме Угорщину від будь-яких можливих кроків, спрямованих на позбавлення уряду Орбана його прав у блоці.

Після зустрічі головних дипломатів ЄС у Брюсселі в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у відеопості на Facebook, що його країна не підтримує перегляд нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, або EPF, у рамках якого держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони відправляють Україні.

Його коментарі відповідають триваючому обструкціонізму Угорщини щодо України, яка намагається зберегти підтримку Заходу для фінансування своєї військової кампанії проти російського вторгнення.

Розмір фонду неодноразово збільшувався, але рішення про виділення і розподіл коштів вимагають одноголосної підтримки країн-членів.

Угорщина, очолювана найбільш дружнім до Росії урядом в ЄС, послідовно відкидає постачання зброї своєму східному сусідові. Наразі вона блокує виділення останнього траншу в розмірі 500 мільйонів євро з EPF

Сіярто заявив, що це питання буде обговорюватися на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня. Будапешт розгляне можливість зняття блокування, якщо Україна надасть "гарантії" того, що угорські компанії не будуть додані до списку міжнародних спонсорів війни.

Теги: #україна #єс #угорщина

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