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19:00 22.01.2024

ВР пропонують забезпечити можливість нардепам поєднувати роботу з військовою службою під час особливого періоду

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ВР пропонують забезпечити можливість нардепам поєднувати роботу з військовою службою під час особливого періоду

Народний депутат Георгій Мазурашу (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді забезпечити можливість парламентаріям поєднувати депутатську діяльність зі службою в силах оборони під час війни.

Відповідний законопроєкт №10416 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення можливості поєднувати в умовах воєнного стану депутатську діяльність зі службою в підрозділах сил оборони, які беруть участь у заходах із відсічі збройній агресії проти України, Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Зокрема, він пропонує до закону "Про статус народного депутата України" внести норму, згідно з якою народного депутата в особливий період можуть прийняти на військову службу за контрактом у військові підрозділи, які беруть участь у заходах зі збройної відсічі агресії проти України, на строк, що не перевищує період дії особливого періоду. Згідно із законопроєктом, у разі суміщення депутатської діяльності та служби у військовому підрозділі парламентарію виплачується грошове забезпечення за рахунок коштів державного бюджету. Крім цього, нардепу передбачені доплати за виконання бойових та інших завдань.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до законів "Про регламент Верховної Ради України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і "Про військовий обов'язок і військову службу".

Теги: #рада #депутати #мобілізація

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