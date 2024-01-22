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17:15 22.01.2024

Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році - Умєров

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Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров за результатами телефонної розмови з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомив, що Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році та має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію українських сил.

"Відбулася продуктивна телефонна розмова з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на передовій і перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами", - написав Умєров у соцмережі Х (Twitter).

Він подякував Бельгії за участь у коаліції Військово-повітряних сил, особливо в програмі підготовки пілотів.

"Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги та має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших сил оборони", - повідомив міністр.

 

Теги: #бельгія #умєров

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