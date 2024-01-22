Події

17:12 22.01.2024

Кличко виступив на підтримку голови Concorde Capital Ігоря Мазепи

2 хв читати
Кличко виступив на підтримку голови Concorde Capital Ігоря Мазепи

Міський голова Києва Віталій Кличко виступив на підтримку голови і засновника ІК Concorde Capital Ігоря Мазепи, якого раніше було затримано за підозрою в незаконному заволодінні земельною ділянкою.

"Справа порушена багато років тому, в 100 разів більша від заявленої суми збитків застава, яку спочатку вимагали прокурори. Її зменшили вдвічі, але все одно до колосальної суми. А сьогодні вночі випадково ще й згорів заміський будинок Мазепи... Ці та ще чимало моментів історії викликали резонанс у суспільстві", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що Мазепа раніше заявляв про тиск на бізнес в Україні.

"Той, хто відкрито заявляв про тиск на бізнес в Україні. Той, хто намагався об'єднати бізнес, щоб разом вистояти проти свавілля правоохоронців. Бо останнім часом все більше бізнесменів нарікають на шалені побори, якими їх обкладають, на вимоги віддати частку в бізнесі або й віддати його повністю. Не погоджуєшся – кримінальні справи, обшуки, гучні заяви і навіть можуть "знайти" "російський слід", - наголосив мер.

"Чи справді держава, в якій це відбувається, рухається в ЄС?! Чи усвідомлює влада всю небезпечність моменту? А хто платитиме податки, забезпечуватиме робочі місця, інвестуватиме в Україну та її відбудову? Хто з партнерів допомагатиме Україні, яка скочується в жахливе минуле? І хіба за це гинуть сьогодні найвідданіші патріоти нашої держави? Такі процеси в Україні точно не наближають нашу Перемогу та європейське майбутнє", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, 18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких розміщуються гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за такою справою щодо понад 7 га по сусідству було висунуто вісім підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР зазначало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/2768

Теги: #кличко #concorde_capital

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 22.01.2024
Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

16:01 22.01.2024
Кличко відправив 40 FPV дронів для бійців на Донбас

Кличко відправив 40 FPV дронів для бійців на Донбас

14:10 22.01.2024
Віталій Кличко привітав з Днем Соборності

Віталій Кличко привітав з Днем Соборності

11:25 22.01.2024
Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

13:46 20.01.2024
Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

15:00 19.01.2024
241 бригада ТрО придбала на кошти київської громади близько тисячі дронів та 20 вантажівок

241 бригада ТрО придбала на кошти київської громади близько тисячі дронів та 20 вантажівок

13:40 19.01.2024
Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

10:41 19.01.2024
Голові Concorde Capital пропонують заставу 700 млн грн

Голові Concorde Capital пропонують заставу 700 млн грн

17:42 16.01.2024
Кличко заявляє про утиски незалежних ЗМІ та журналістів в Україні: Це знищує репутацію країни, яка бореться проти авторитаризму і варварства

Кличко заявляє про утиски незалежних ЗМІ та журналістів в Україні: Це знищує репутацію країни, яка бореться проти авторитаризму і варварства

17:36 12.01.2024
Київ передав військовим 100 тис. грілок для тіла, які отримав від іноземних партнерів, - Кличко

Київ передав військовим 100 тис. грілок для тіла, які отримав від іноземних партнерів, - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

Обстановка на сіверському та бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою - Сирський

Ніхто у світі не може не бачити, що в Україні добро бореться зі злом - Туск

ПАРЄ обрала нового президента

Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

ОСТАННЄ

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

Обстановка на сіверському та бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою - Сирський

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть бути на початку осені 2024 року - Лапутіна

Путін нічого цікавого сказати світу не може - Туск

Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році - Умєров

Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

Ніхто у світі не може не бачити, що в Україні добро бореться зі злом - Туск

Іран безпосередньо залучений до атак хуситів у Червоному морі - глава ВМС Центрального командування США

Волонтери опублікували найповніший відкритий список об’єктів культурної спадщини України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА