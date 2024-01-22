Кличко виступив на підтримку голови Concorde Capital Ігоря Мазепи

Міський голова Києва Віталій Кличко виступив на підтримку голови і засновника ІК Concorde Capital Ігоря Мазепи, якого раніше було затримано за підозрою в незаконному заволодінні земельною ділянкою.

"Справа порушена багато років тому, в 100 разів більша від заявленої суми збитків застава, яку спочатку вимагали прокурори. Її зменшили вдвічі, але все одно до колосальної суми. А сьогодні вночі випадково ще й згорів заміський будинок Мазепи... Ці та ще чимало моментів історії викликали резонанс у суспільстві", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що Мазепа раніше заявляв про тиск на бізнес в Україні.

"Той, хто відкрито заявляв про тиск на бізнес в Україні. Той, хто намагався об'єднати бізнес, щоб разом вистояти проти свавілля правоохоронців. Бо останнім часом все більше бізнесменів нарікають на шалені побори, якими їх обкладають, на вимоги віддати частку в бізнесі або й віддати його повністю. Не погоджуєшся – кримінальні справи, обшуки, гучні заяви і навіть можуть "знайти" "російський слід", - наголосив мер.

"Чи справді держава, в якій це відбувається, рухається в ЄС?! Чи усвідомлює влада всю небезпечність моменту? А хто платитиме податки, забезпечуватиме робочі місця, інвестуватиме в Україну та її відбудову? Хто з партнерів допомагатиме Україні, яка скочується в жахливе минуле? І хіба за це гинуть сьогодні найвідданіші патріоти нашої держави? Такі процеси в Україні точно не наближають нашу Перемогу та європейське майбутнє", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, 18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких розміщуються гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за такою справою щодо понад 7 га по сусідству було висунуто вісім підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР зазначало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/2768