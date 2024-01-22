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16:11 22.01.2024

Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

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Перемогти Росію в її війні проти України можна буде тоді, коли всі держави-члени НАТО повністю стоятимуть на боці закінчення цієї війни, як своєї власної, впевнений президент України Володимир Зеленський.

"Україна не в НАТО, тому що справді є кілька країн-скептиків. Чого побоюється ця група держав? Вони побоюються ескалації з боку Росії. Це офіційне таке твердження. І я дивлюся, і іноді, коли я чую це, - але я не можу зараз сказати, які це країни. Ви розумні, ви самі зрозумієте", - заявив Зеленський під час спільного спілкування з прем'єром Польщі зі студентами українських університетів.

Як він зазначив, "звучить це дуже образливо".

"Я вам поясню чому. Тому що вони кажуть, що буде ескалація з боку Росії. Тобто це говорить про те, що ця війна не їхня, яка зараз відбувається. І тому я вважаю, що це принизливо і зрадницьки щодо України. Тому що коли хтось каже, що тоді буде ескалація, ми боїмося, це говорить конкретно про те, що зараз ми тут (в умовах ескалації, війни - ІФ-У), де близько третини території окуповано і скільки людей загинуло. І це говорить про те, що це для них не ескалація. Тобто це не війна для всіх, навіть для тих, хто вам допомагає і хто вважає, що Росія - окупант", - сказав президент.

Як наголосив Зеленський, усе вищезазначене свідчить про те, що "перемогти Росію можна буде тоді, коли всі (країни НАТО - ІФ-У) будуть повністю відвертими, відкритими та справді будуть на боці закінчення війни".

"І думатимуть про безпеку суспільства, а не про свою особисту політичну безпеку. Але ми боремося з цим скепсисом (групою країн - ІФ-У)", - підсумував він.

Теги: #нато #туск #зеленський

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