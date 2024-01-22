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10:34 22.01.2024

Єрмак: Проведення Саміту миру - абсолютно реальна домовленість

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Єрмак: Проведення Саміту миру - абсолютно реальна домовленість

Проведення Саміту миру є реальною домовленістю, а дата його проведення має бути максимально зручною для всіх його учасників, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це вже реальна домовленість. Ми пройшли на останній зустрічі радників із нацбезпеки в Давосі другу частину з десяти пунктів Формули миру... Усі побачили, що це вже про абсолютну конкретику. Тому ми впритул підійшли до проведення першого Саміту на рівні лідерів", - сказав Єрмак.

За його словами, "питання дати проведення залежатиме від такого: ми вважаємо, що на Саміті миру має бути присутня максимальна кількість лідерів, а також має бути зручний для всіх час його проведення".

"Основний дух роботи над нашою Формулою миру президента Зеленського в тому, щоб усім країнам, які поважають наш суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, було зручно перебувати разом і говорити дуже відкрито. У тому й унікальність, що вперше ми пробуємо вирішити таку серйозну проблему, як припинення війни і вирішення криз, що стали результатом цієї війни, не під столом, не в кулуарах, а відкрито", - наголосив Єрмак.

Теги: #єрмак #саміт_миру

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