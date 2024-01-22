Окупанти здійснили 84 обстріли населених пунктів Херсонської області, є влучання в житлові квартали, без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 453 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, а також застосувавши БПЛА та авіацію. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад і територію заводу в Херсоні.

Крім того, повідомив Прокудін, підрозділами протиповітряної оборони в небі над Херсонщиною знищено 2 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.