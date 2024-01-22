Події

07:51 22.01.2024

Тайвань виявив шість китайських повітряних куль поблизу своїх кордонів

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Тайвань виявив шість китайських повітряних куль поблизу своїх кордонів

Міністерство оборони Тайваню виявило шість китайських повітряних куль, що пролітали над Тайванською протокою, одна з яких перетнула острів, повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що подібні інциденти почастішали за останні півтора місяця.

На початку цього місяця міністерство в різкій заяві звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти населення острова за допомогою повітряних куль.

Як пише Reuters, можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли Сполучені Штати збили, на їхню думку, китайську повітряну кулю для спостереження. Китай заявив, що це був цивільний апарат, який випадково збився з курсу.

 

 

 

Теги: #китай #тайвань #кулі

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