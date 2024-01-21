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21:07 21.01.2024

Нафтовий термінал у російському Усть-Лузі зупинив роботу після атаки українських дронів

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Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області РФ зупинив свою роботу після нічної атаки дронів, повідомив Bloomberg у неділю.

"За даними "Новатека", Усть-Лузький завод із переробки газового конденсату зупинив усі технологічні операції. Постраждалих не було", - ідеться в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, термінал переробляє газовий конденсат на нафту, авіаційне паливо і газойль, а також відвантажує нафтопродукти на зарубіжні ринки. У 2022 році завод переробив майже 7 млн тонн газового конденсату, який є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Поінформоване джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю, що цей термінал також постачає паливо і для російських військ, і є одним із найновіших у РФ. Після атаки всі танкери, які перебували біля терміналу, відійшли далеко в море, їхнє завантаження було зірвано.

Як повідомлялося, атака із застосуванням дронів на морський термінал в Усть-Лузі стала результатом спецоперації Служби безпеки України. Унаслідок удару на терміналі почалася масштабна пожежа, було проведено евакуацію співробітників.

Порт Усть-Луга розташований приблизно за 130 км на північний захід від Санкт-Петербурга, недалеко від кордону з Естонією.

 

 

 

Теги: #рф #порт #атака

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