Події

18:33 21.01.2024

Окупанти обстріляли Курахове, загинув місцевий житель - ОВА

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Одна людина загинула й одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Курахове Донецької області, повідомив у неділю голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів - влучили в житлову забудову. На місці влучення загинув 31-річний чоловік. Ударом пошкоджено дитсадок і кілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо", - написав Філашкін у телеграмі.

У зв'язку з цим він закликав усіх мирних жителів, які досі залишаються на території Донецької області, евакуюватися в інші регіони. 

Теги: #обстріл #курахове

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