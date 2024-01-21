Окупанти обстріляли Курахове, загинув місцевий житель - ОВА

Одна людина загинула й одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Курахове Донецької області, повідомив у неділю голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів - влучили в житлову забудову. На місці влучення загинув 31-річний чоловік. Ударом пошкоджено дитсадок і кілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо", - написав Філашкін у телеграмі.

У зв'язку з цим він закликав усіх мирних жителів, які досі залишаються на території Донецької області, евакуюватися в інші регіони.