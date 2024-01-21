СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що факт таємного відеозапису незалежних журналістів мають розслідувати.

"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Одразу було відкрито кримінальну справу. Я особисто запросив голову СБУ, отримав деталі від генерального прокурора. І потрібно знайти відповіді на все це. Тому Служба безпеки буде це розслідувати і все знайдуть", - сказав Зеленський.

Раніше СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування журналістів незалежного каналу Bihus.Info. На відеозаписі, поширеному в Інтернеті, було зафіксовано нібито факти вживання співробітниками каналу наркотиків.