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14:03 21.01.2024

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

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СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що факт таємного відеозапису незалежних журналістів мають розслідувати.

"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Одразу було відкрито кримінальну справу. Я особисто запросив голову СБУ, отримав деталі від генерального прокурора. І потрібно знайти відповіді на все це. Тому Служба безпеки буде це розслідувати і все знайдуть", - сказав Зеленський.

Раніше СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування журналістів незалежного каналу Bihus.Info. На відеозаписі, поширеному в Інтернеті, було зафіксовано нібито факти вживання співробітниками каналу наркотиків.

Теги: #розслідування #журналісти #відеоматеріали

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