Російська армія просунулася до села Крохмальне Харківської області - ISW

Російські окупаційні війська в суботу, 20 січня, просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і захопили село Крохмальне, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні знімки, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська захопили Крохмальне (20 км на північний захід від с. Сватове), а російські мілблогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій біля населеного пункту. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська)", - зазначається в звіті.

Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Золотарівки (17 км на південь від Кремінної). Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська в районі Сінківки та Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки; на північний захід від Сватового біля Берестова; на захід від Кремінної в районі Терного та Ямполівки; на південний захід від Кремінної в районі Григорівки та Срібрянського лісництва; і на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Зазначається, що частини 1 гвардійської танкової армії Росії (Західний військовий округ) наступають на Куп'янському напрямку, а частини 20 загальновійськової армії (ЗВО) ведуть наступ на Лиманському напрямку.

Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Військові аналітики фіксують, що російські війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).

Водночас на всій лінії фронту тривають позиційні бої.