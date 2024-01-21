Події

08:02 21.01.2024

Ворог атакував Миколаївщину з БПЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру

1 хв читати
Ворог атакував Миколаївщину з БПЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру

Російські окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Снігурівську громади Миколаївської області, також вночі атакували безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру та сталася пожежа, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, за його словами, у Баштанському районі вночі, 21 січня, у Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БПЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок і літню кухню в приватному секторі. Також сталося загоряння господарської споруди, яке оперативно ліквідовано пожежниками. Постраждалих немає.

Також Кім повідомив, що в Миколаївському районі 20 січня о 12:30 артилерійського обстрілу зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади. У результаті пошкоджено гараж і легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Також у суботу о 12:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 21.01.2024
Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

07:57 21.01.2024
Ворог за добу випустив 365 снарядів по Херсонській області

Ворог за добу випустив 365 снарядів по Херсонській області

06:50 21.01.2024
Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

19:10 20.01.2024
Російська армія обстрілює Херсон із тимчасово-окупованого лівого берега

Російська армія обстрілює Херсон із тимчасово-окупованого лівого берега

19:07 20.01.2024
РФ атакувала артилерією і дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження

РФ атакувала артилерією і дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження

15:45 20.01.2024
Мешканця Гуляйполя поранено на власному обійсті через ворожий обстріл - ОВА

Мешканця Гуляйполя поранено на власному обійсті через ворожий обстріл - ОВА

11:28 20.01.2024
Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

08:45 20.01.2024
Окупанти здійснили 70 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти здійснили 70 ударів по Запорізькій області, є руйнування

08:37 20.01.2024
Окупанти обстріляли Куп'янськ, інформації про постраждалих немає

Окупанти обстріляли Куп'янськ, інформації про постраждалих немає

08:33 20.01.2024
Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області

Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, високий рівень ракетної загрози

Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

ОСТАННЄ

Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

Між ЗС України та окупантами за добу відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше на куп'янському та авдіївському напрямках

Росіяни за добу здійснили три ракетні та чотири авіаудари, також 58 обстрілів із РСЗВ

Пропагандисти з РФ залучають пенсіонерів для агітації на тимчасово окупованих територіях

На Прикарпатті автомобіль зіткнувся з пасажирським поїздом, є постраждалий

У Дніпрі вибухнув автомобіль, є постраждалий

Військові США дістали черепно-мозкові травми внаслідок ракетної атаки авіабази в Іраку

21 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Львів та Каліфорнія стануть містами-побратимами

Росіяни з жовтня проводять активний штурм Авдіївки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА