Ворог атакував Миколаївщину з БПЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру

Російські окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Снігурівську громади Миколаївської області, також вночі атакували безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру та сталася пожежа, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, за його словами, у Баштанському районі вночі, 21 січня, у Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БПЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок і літню кухню в приватному секторі. Також сталося загоряння господарської споруди, яке оперативно ліквідовано пожежниками. Постраждалих немає.

Також Кім повідомив, що в Миколаївському районі 20 січня о 12:30 артилерійського обстрілу зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади. У результаті пошкоджено гараж і легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Також у суботу о 12:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.