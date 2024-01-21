Ворог за добу випустив 365 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу випустили 365 снарядів по Херсонській області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 365 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА", - ідеться в його телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, зазначив Прокудін.