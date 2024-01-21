Події

06:55 21.01.2024

На Прикарпатті автомобіль зіткнувся з пасажирським поїздом, є постраждалий

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У селі Ямниця Івано-Франківського району сталася ДТП за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда, в автомобілі постраждав чоловік, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася на нерегульованому залізничному переїзді в селі Ямниця Івано-Франківського району, за участю легкового автомобіля і пасажирського поїзда", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували потерпілого з пошкодженого автомобіля і передали медикам.

Також на місці ДТП рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою недопущення загоряння.

Причину аварії не зазначають.

 

 

 

Теги: #дтп #івано_франківська #постраждалий

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