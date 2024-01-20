В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

У справі за підозрою глави і засновника ІК Concorde Capital Ігоря Мазепи немає жодної політичної складової або тиску на бізнес, заявляють в Офісі генпрокурора.

"Там, де є можливі порушення, є розслідування. Хочу, щоб усі розуміли, і громадяни, і посадові особи, і бізнес - перед законом усі рівні. Під час розслідування було отримано докази, які свідчать про вчинення зазначених кримінальних правопорушень і про причетність зазначених осіб до їх вчинення, у зв'язку з чим їм було повідомлено про підозру", - сказав прокурор Офісу генпрокурора Євген Сльота агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу, коментуючи негативну реакцію бізнесу на адресу правоохоронців у зв'язку зі справою щодо Мазепи.

Відповідаючи на запитання про те, хто з бізнесменів може бути наступним у фокусі уваги правоохоронних органів України, Сльота зазначив: "Якщо коротко, той, хто порушить закон. І тут не йдеться про особу".

За словами прокурора, суд підтвердив обґрунтованість підозр і ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення.

"За таких обставин будь-яка політична мотивація справи та тиск на бізнес відсутні", - запевнив він.

Пояснюючи проведення слідчих дій (обшуків) і затримання без відповідних санкцій, Сльота зазначив, що норми Кримінального процесуального кодексу дають право правоохоронним органам без ухвали суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, якщо є ризики ухилення від кримінальної відповідальності.

Він пояснив, що в даному випадку в органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про 8 підозрюваних у скоєнні аналогічних кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням землями всередині захисної дамби Київської ГЕС.

"Із цієї групи 6 осіб було взято під варту, одну фігурантку - під домашній арешт і ще одну особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, дізнавшись про можливе притягнення до кримінальної відповідальності з метою уникнення цього, 18 січня здійснив спробу виїхати за межі України і був затриманий на пункті пропуску "Шегині-Медика" Львівської митниці", - розповів Сльота.

Він наголосив, що всі підстави для затримання та обшуків були, що і підтвердив слідчий суддя.

Щодо обраного запобіжного заходу Мазепі, то, за словами прокурора, розмір застави не повинен відповідати встановленим у кримінальному провадженні збиткам і бути їх прямим дублюванням.

"Прокурор в обґрунтуванні запобіжного заходу говорить про ризики згідно з КПК України. Один із них - намір виїхати за межі України... З огляду на те, що протиправна діяльність дала змогу учасникам злочинної схеми отримати протиправні доходи, легалізувати їх і набути у власність чисельне рухоме та нерухоме майно, а також з огляду на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, було визначено відповідний розмір застави", - зазначив Сльота.

Також прокурор спростував інформацію про те, що події, інкриміновані Мазепі, нібито 10-річної давності.

"Насправді інкримінуються події не 10-річної давності, а 2020-2021 років. Адвокати під час своїх виступів у суді зазначали, що нібито провадження розслідується 10 років. Це не так. Фактично зазначене розслідування було розпочато у 2021 році", - сказав Сльота.

Водночас, як зазначив він, за вимогами закону це провадження було об'єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС.

"За результатами цьому об'єднаному провадженню автоматично присвоєно номер кримінального провадження, розслідування якого розпочато у 2014 році", - пояснив прокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи є серед фігурантів у даній справі високопосадовці, оскільки вони, зазвичай, задіяні у подібних злочинних схемах, Сльота сказав: "Наразі в цьому провадженні повідомлено про підозру 12 особам, зокрема в перевищенні службових повноважень одному з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області, який також перебуває під вартою".

Прокурор звернув увагу на те, що предметом розслідування є й інші епізоди заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС, перевіряються інші посадовці на причетність до незаконного відведення ділянок на зазначеній території.

Як повідомлялося, 18 січня співробітники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких розташовано гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а зараз розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park.

У різних регіонах України затримано ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за подібною справою щодо понад 7 га по сусідству було висунуто 8 підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

Печерський райсуд Києва обрав Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 349 млн грн, що, за словами самого бізнесмена, удвічі менше від запитаного Державним бюро розслідувань, але в 50 разів більше за нібито завдану шкоду і є "свавіллям замість правосуддя і фактично безальтернативним арештом".