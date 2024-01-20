Події

07:47 20.01.2024

По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

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По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, випустив 664 снаряди, через обстріли за добу одна людина загинула, поранені троє людей, з них - одна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 664 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та церкву в Херсонському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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