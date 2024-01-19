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17:51 19.01.2024

Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити в ІІ кварталі поточного року - Міноборони

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Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити в ІІ кварталі поточного року - Міноборони

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного в другому кварталі поточного року, повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Ми плануємо на початку другого кварталу запустити електронний кабінет. Щойно закон набуде чинності, за фактом ми зможемо приступити до цієї роботи. І в другий квартал надати такий функціонал. Це досить короткий термін для розробки подібних інструментів, можна сказати, миттєвий", - сказала Черногоренко в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Вона зазначила, що електронний кабінет дасть змогу оновлювати дані без фізичного відвідування територіальних центрів комплектації.

"Якщо говорити про електронний кабінет військовозобов'язаного, то це буде можливість і точка контакту з державою, ТЦК та СП, по суті, не виходячи з дому - надати всі дані без прибуття до ТЦК", - додала Черногоренко.

Заступник міністра зазначила, що Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт №10062 про розблокування цифровізації армії, назвавши цей закон "історичним".

"Нам стали доступні хмарні послуги. Україна зможе розміщувати свої IT-системи в хмарах країн - членів НАТО", - пояснила вона.

Реєстр військовозобов'язаних не розміщуватиметься в хмарних сховищах країн - членів НАТО, наголосила Черногоренко.

"Він розташований на території України. Це важливо зазначити, що цей реєстр розміщуватиметься на території України. Він уже розгорнутий, працює, уже отримав комплексну систему захисту інформації", - сказала вона.

Також закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов'язаних, резервістів і призовників у системі "Оберіг".

"Це дасть змогу наповнювати "Оберіг" за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. Не потрібно буде нести купу документів, ми зможемо отримувати дані в режимі реального часу з інших реєстрів. Також було запроваджено електронний кабінет військовозобов'язаного. Його буде створено. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті про свої персональні дані", - пояснила заступник міністра.

Черногоренко повідомила, що буде також запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.

"Ми прагнемо, щоб ця послуга була максимально швидкою, клієнтоорієнтованою", - додала вона.

Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада удосконалила порядок обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу учасника бойових дій (УБД) під час дії воєнного стану.

Теги: #військовозобовязані #електронний_кабінет

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