Кількість постраждалих у Береговому Херсонської області зросла до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Берегового Херсонської області зросла до двох осіб, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"56-річний місцевий житель потрапив під удар у власній оселі. У нього діагностували вибухову травму, а також поранення спини й руки. Потерпілому надали меддопомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 19 січня, росіяни обстріляли Берегове Білозерської громади. Унаслідок прямого влучення в житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель.