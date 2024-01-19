Події

13:57 19.01.2024

Кількість постраждалих у Береговому Херсонської області зросла до двох осіб - ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Берегового Херсонської області зросла до двох осіб, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"56-річний місцевий житель потрапив під удар у власній оселі. У нього діагностували вибухову травму, а також поранення спини й руки. Потерпілому надали меддопомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 19 січня, росіяни обстріляли Берегове Білозерської громади. Унаслідок прямого влучення в житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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