Події

13:29 19.01.2024

НАЗК занесло до бази даних іноземних компонентів у зброї деталі ракети "Іскандер-К", що вдарила по центру Чернігова в серпні 2023 року

1 хв читати
НАЗК занесло до бази даних іноземних компонентів у зброї деталі ракети "Іскандер-К", що вдарила по центру Чернігова в серпні 2023 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало до єдиної у світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї деталі крилатої ракети "Іскандер-К", якою РФ ударила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року, повідомляє пресслужба НАЗК.

"База поповнилася чотирма новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сімох людей, зокрема шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждали", - йдеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомляється, експерти також визначили, що "ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить, цілком імовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну".

Як повідомлялося раніше, у грудні НАЗК оголосило про запуск першої у світі відкритої бази даних іноземних компонентів, що використовуються РФ та Іраном у безпілотних літальних апаратах, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння і військової техніки.

Наразі база даних, розміщена на порталі "Війна і санкції", містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені в російському та іранському озброєнні, що використовується під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 24 лютого 2022 року.

 

Теги: #іскандер #назк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 18.01.2024
НАЗК склало протокол на в. о. голови КСУ за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів

НАЗК склало протокол на в. о. голови КСУ за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів

17:09 18.01.2024
НАЗК внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни

12:59 15.01.2024
Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця

Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця

15:31 14.01.2024
Голова КРАІЛ Рудий оскаржує в суді протокол НАЗК

Голова КРАІЛ Рудий оскаржує в суді протокол НАЗК

12:48 11.01.2024
Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

11:05 11.01.2024
НАЗК склало протокол на Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача

НАЗК склало протокол на Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача

15:57 10.01.2024
НАЗК внесло американську Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло американську Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

12:36 09.01.2024
НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

14:52 04.01.2024
Європейського виробника морепродуктів Vici внесено до списку міжнародних спонсорів війни

Європейського виробника морепродуктів Vici внесено до списку міжнародних спонсорів війни

13:50 04.01.2024
Суд визнав в. о. голови КС винним в адмінпорушенні через невиконання припису НАЗК

Суд визнав в. о. голови КС винним в адмінпорушенні через невиконання припису НАЗК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Правоохоронці припинили діяльність угруповання, яке виробляло і розповсюджувало наркотики в Україні, Євросоюзі і Туреччині - Нєбитов

Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю

РФ тримає угруповання в 20 тис. військовослужбовців біля північного кордону України - Наєв

В акваторії Азовського моря вранці з'явився російський А-50 - Ігнат

Держприкордонслужба України: Блокування руху вантажівок на румунському ПП "Вікову-де-Сус" припинено

ОСТАННЄ

Керівництво Ради не надало дозволу Порошенку поїхати на міжпарламентську раду Україна-НАТО - Герасимов

У Польщі сталася ДТП за участю автобуса, у якому було 26 громадян України, двоє українців дістали незначних травм - МЗС

У Чорному морі перебувають два російських кораблі, зокрема ракетоносій - Сили оборони півдня

Начальника управління Командування Сил підтримки ЗСУ й гендиректора підприємства викрито на махінаціях із закупівлею товарів оборонного призначення

Розвідгрупа РДК напала із засідки на російську військову машину в Брянській області

Кількість постраждалих у Береговому Херсонської області зросла до двох осіб - ОВА

Правоохоронці припинили діяльність угруповання, яке виробляло і розповсюджувало наркотики в Україні, Євросоюзі і Туреччині - Нєбитов

Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2024" будуть фронтвумен The HARDKISS Саніна, телеведучий Мірошниченко і стендап-комік Байдак

РФ тримає угруповання в 20 тис. військовослужбовців біля північного кордону України - Наєв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА