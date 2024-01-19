НАЗК занесло до бази даних іноземних компонентів у зброї деталі ракети "Іскандер-К", що вдарила по центру Чернігова в серпні 2023 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало до єдиної у світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї деталі крилатої ракети "Іскандер-К", якою РФ ударила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року, повідомляє пресслужба НАЗК.

"База поповнилася чотирма новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сімох людей, зокрема шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждали", - йдеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомляється, експерти також визначили, що "ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить, цілком імовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну".

Як повідомлялося раніше, у грудні НАЗК оголосило про запуск першої у світі відкритої бази даних іноземних компонентів, що використовуються РФ та Іраном у безпілотних літальних апаратах, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння і військової техніки.

Наразі база даних, розміщена на порталі "Війна і санкції", містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені в російському та іранському озброєнні, що використовується під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 24 лютого 2022 року.