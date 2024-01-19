По Херсонській області ворог випустив понад 400 снарядів, у результаті обстрілів за добу поранено троє людей

По Херсонській області ворог випустив понад 400 снарядів, через обстріли за добу поранено троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 413 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 3 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури.