Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів і 20 танків противника

Сили оборони за добу знищили 920 окупантів, 20 танків, 35 бронемашин, 19 артсистем, 1 засіб ППО, 4 безпілотники, 41 одиницю авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 374520 (+920) осіб, танків - 6167 (+20) од, бойових броньованих машин - 11445 (+35) од, артилерійських систем - 8854 (+19) од, РСЗВ - 966 (+0) од, засоби ППО - 654 (+1) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6929 (+4), крилаті ракети - 1818 (+0), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11831 (+37) од, спеціальна техніка - 1384 (+4)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюються.