Хусити здійснили третій напад на комерційне судно за три дні - ЗС США

Центральне командування Збройних сил США повідомило про третій напад терористів-хуситів на комерційне судно в Червоному морі за останні три дні.

"18 січня приблизно о 21:00 підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що плаває під прапором Маршаллових островів, який належить США та управляється Грецією. Екіпаж спостерігав, як ракети потрапили у воду біля корабля. Повідомлень про травми і пошкодження корабля не надходило. Корабель продовжив шлях", - йдеться на сторінці Центрального командування в соцмережі X.