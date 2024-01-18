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23:58 18.01.2024

Глава МВФ і віце-президент ЄК обговорили підтримку України з главою її МЗС

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Глава МВФ і віце-президент ЄК обговорили підтримку України з главою її МЗС

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили перспективи підтримки України на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер.

"МВФ - відданий партнер України", - зазначила Георгієва в соцмережі X за підсумками зустрічі.

"Програма МВФ для України забезпечує стабільну фінансову підтримку і програму реформ. Разом із програмою Євросоюзу Ukraine Facility вона являє собою велику інвестицію в Україну", - зазначив, зі свого боку, Домбровскіс.

Як повідомлялося, МВФ після виділення Україні на початку листопада третього траншу за програмою розширеного фінансування EFF на суму близько $900 млн заявив, що, як і раніше, розраховує на виконання партнерами України зобов'язань за її зовнішнім фінансуванням, взятих ними в рамках цієї програми.

Програма EFF на $15,6 млрд є частиною пакету допомоги з боку міжнародного співтовариства загальним обсягом $122 млрд. Директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак цьогоріч вказувала, що цьогоріч програма передбачає зовнішнє фінансування України на рівні приблизно $42 млрд, тоді як раніше міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що поки що непідтвердженими залишаються джерела на загальну суму $29 млрд, насамперед від США та ЄС. Передбачається, що за програмою Ukraine Facility, питання затвердження якої буде розглянуто 1 лютого в Брюсселі, Україна нинішнього року може отримати до EUR18 млрд.

Теги: #мвф #україна #єс #фінансування

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