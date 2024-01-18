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20:33 18.01.2024

Кулеба: Вже є країни, готові підписати з Україною угоду у сфері безпеки за прикладом Великої Британії

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Кулеба: Вже є країни, готові підписати з Україною угоду у сфері безпеки за прикладом Великої Британії

Велика Британія надихнула низку країн прискорити переговори з Україною щодо угоди у сфері безпеки, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання, яка з країн G7 після Великої Британії готова підписати схожі угоди у сфері безпеки з Україною, Кулеба сказав: "Є такі вже країни, не розкриватиму сюрприз".

"Але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн максимально і прискорити переговори щодо такої угоди, і робити таку угоду потужнішою, ніж вони одразу планували", - заявив Кулеба в ефірі телемарафону в четвер.

За словами міністра, переговори президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і документ, який вони підписали, "є важливим не тільки сам по собі, а й тому що це дало потужний імпульс іншим".

"Запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання", - додав міністр.

12 січня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали в Києві угоду у сфері безпеки. Термін дії угоди - 10 років.

Теги: #безпека #перспективи #угоди

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