Держагентство відновлення розробить концепцію дорожнього освітлення із Signify Netherlands B.V.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розробить концепцію модернізації системи дорожнього освітлення мережі автодоріг загального користування державного значення у співпраці зі світовим лідером у цій сфері – компанією Signify Netherlands B.V., повідомив голова агентства Мустафа Найєм.

"Сьогодні Агентство відновлення підписало меморандум із компанією Signify Netherlands B.V., що імпортує в Україну продукцію виробника світлотехнічних Philips. Мета - створення концепції модернізації системи дорожнього освітлення мережі автомобільних доріг загального користування державного значення України", - зазначив він у фейсбуці в четвер.

Уточнюється, що проєкт передбачає недержавне фінансування.

Повідомляється також, що концепція освітлення буде побудована в ключі створення енергоефективного освітлення, яке дасть змогу заощаджувати бюджетні кошти на оплату електроенергії та на експлуатацію і ремонт світлотехнічних систем на автомобільних дорогах.

Компанія Signify Netherlands B.V. (до 2016 року - Philips Lighting N.V.) заснована в результаті розділення Philips бізнесу на два підрозділи: один зосередився на охороні здоров'я та медичних технологіях, другий - на світлодіодному освітленні. Компанія виробляє прилади для сценічного освітлення, лампи, світлодіодні системи, світлові системи для індустрії розваг. Торговельна марка Philips є флагманом у її портфелі брендів.

У 2022 році обсяг продажів компанії склав 7,5 мільярда євро. Кількість співробітників близько 35 тис. Signify Netherlands B.V. представлена в більш ніж 70 країнах світу.