JYSK відкрив магазин у "Росток community center" у Києві

Міжнародна мережа JYSK відкрила новий магазин у "Росток community center" (Київ, вул. Гарматна, 26/2), повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

"Магазин у "Росток community center" став 91-м магазином мережі в Україні. Упевнений, що мешканців Шулявки потішать не лише ціни на улюблені товари, а й комфорт, затишок та гостинність", - повідомив Іваниця.

Новий магазин розмістився на другому поверсі торгового центру. Торгова площа - 1085 кв. м, також магазин має два складських приміщення загальною площею 398 кв. м, літній майданчик для виставки садових меблів у 74 кв. м.

Як і всі нові та оновлені магазини мережі, він побудований за сучасною концепцією 3.0, із сучасним точковим освітленням та просторим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій для більш комфортних покупок, зокрема, просторою матрацною студією тощо.

Іваниця також повідомив, що станом на сьогодніш тимчасово зачинено магазини JYSK у ТЦ "Аполло" (Дніпро) та "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг) через пошкодження під час нещодавніх ракетних атак.

"Відновлювальні роботи в магазинах JYSK розпочато. Плануємо відновити роботу магазинів до кінця зими", - повідомив він.

За його словами, до кінця року компанія має намір досягти показника 100 магазинів у мережі. Зокрема, нещодавно підписано угоди оренди та заплановано відкриття двох нових магазинів JYSK у червні поточного року в ТЦ "Подоляни" (Тернопіль) і ТЦ "Меркурій" (Одеса). Магазини розташовуватимуться на площах 1700 і 1400 кв. м. відповідно.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group більш ніж з 3,2 тис. магазинів у 48 країнах. Наразі в країні працює 91 магазин та інтернет-магазин jysk.ua, у 2024 році кількість магазинів в Україні становитиме 100. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.