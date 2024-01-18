Події

09:24 18.01.2024

Прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей за добу 15 разів зазнали обстрілу - ОК "Північ"

1 хв читати
Прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей за добу 15 разів зазнали обстрілу - ОК "Північ"

Російська окупаційна армія протягом доби 15 разів обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, загалом зафіксовано 77 вибухів із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 15 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в четвер.

Як випливає з повідомлення, внаслідок обстрілів є руйнування, пошкоджено приватні будинки.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.

Теги: #північ #обстріл_донецьк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 17.01.2024
Окупанти обстріляли Середину-Буду й 5 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середину-Буду й 5 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині - ОК "Північ"

09:47 15.01.2024
Окупанти обстріляли Баранівку Чернігівської області, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Баранівку Чернігівської області, без жертв - ОК "Північ"

13:03 14.01.2024
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 сіл у Сумській і Чернігівській областях, жертв немає, у Шалигиному пошкоджено приватний будинок - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 сіл у Сумській і Чернігівській областях, жертв немає, у Шалигиному пошкоджено приватний будинок - ОК "Північ"

23:17 12.01.2024
Україна за останні місяці збільшила фортифікацію північної частини кордону на 63%

Україна за останні місяці збільшила фортифікацію північної частини кордону на 63%

10:20 01.01.2024
Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

09:31 25.12.2023
Окупанти обстріляли Середина-Буду та шість прикордонних сіл, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середина-Буду та шість прикордонних сіл, без жертв - ОК "Північ"

09:55 23.12.2023
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

10:09 17.12.2023
Війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів шість населених пунктів Сумської та Чернігівської областей

Війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів шість населених пунктів Сумської та Чернігівської областей

12:15 11.12.2023
Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

11:41 04.12.2023
Окупанти обстріляли прикордонні села Гасичівка та Козаче, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли прикордонні села Гасичівка та Козаче, без жертв - ОК "Північ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків, 134 квартири - мерія

Ворог випустив 531 снаряд по Херсонській області, також атакував дронами, двоє загиблих і вісім поранених

За добу на Харківщині дві людини загинули, п’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

ППО ліквідувала шість "шахедів", які атакували Сумську область

Унаслідок вечірнього обстрілу Чугуєва є загибла і постраждалий

ОСТАННЄ

Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків, 134 квартири - мерія

Президент США зустрівся з лідерами Конгресу з питання виділення допомоги Україні

Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

ППО ліквідувала три ворожі БПЛА на Хмельниччині

Окупанти здійснили 179 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Ворог випустив 531 снаряд по Херсонській області, також атакував дронами, двоє загиблих і вісім поранених

За добу на Харківщині дві людини загинули, п’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

Пакистан завдав ударів по укриттях бойовиків на території Ірану

Ворог здійснив масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена

ППО ліквідувала шість "шахедів", які атакували Сумську область

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА