Прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей за добу 15 разів зазнали обстрілу - ОК "Північ"

Російська окупаційна армія протягом доби 15 разів обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, загалом зафіксовано 77 вибухів із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 15 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в четвер.

Як випливає з повідомлення, внаслідок обстрілів є руйнування, пошкоджено приватні будинки.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.