Ворог випустив 531 снаряд по Херсонській області, також атакував дронами, двоє загиблих і вісім поранених

Російські окупаційні війська за добу випустили 531 снаряд по Херсонській області, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще семеро постраждали, також через ворожу атаку дронів постраждала жінка, повідомила влада міста.

"За минулу добу противник здійснив 116 обстрілів, випустивши 531 снаряд із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БПЛА, зокрема типу "Shahed-131/136". 2 людини загинули, ще - 7 дістали поранення", - сказано в телеграм-каналі Прокудіна.

По місту Херсон ворог випустив 57 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, парку та складське приміщення в Херсоні; "шахедами" атакували адмінбудівлю та фермерське господарство в Бериславському районі.

Крім того, під час нічної дронової атаки в Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доправили до медичного закладу.

Сили української ППО знищили один "Shahed-131/136" в області.

Своєю чергою, голова Херсонської міської державної адміністрації Роман Мрочко зазначив, що за минулу добу російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали 113 снарядів.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків, три жінки дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надано медичну допомогу.

Також ураження зафіксовано в Херсоні, Антонівці, Садовому та Зимівнику.