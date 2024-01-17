Зеленський провів Ставку щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів у середу засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ситуації на основних оперативно-тактичних напрямках на фронті.

"Провів Ставку. Оперативний рівень: ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ - протидія диверсійним групам, зміцнення кордону", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "був стратегічний рівень обговорення: наші дії цього року не лише оборонні".

"Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме наша держава мала ініціативу, а не ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни", - сказав президент.

"Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання - зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішою", - наголосив він.