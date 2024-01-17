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18:52 17.01.2024

У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр - Федоров

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У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр - Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підписав із президентом Всесвітнього економічного форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом угоду про відкриття урядового технологічного центру в Києві.

"GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Перший центр найближчим часом запрацює в Берліні. Україна стане другою країною у світі, де буде відкрито таку платформу.

"Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій і технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав", - наголосив міністр.

 

Теги: #центр #федоров #govtech

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