Заступник голови ГУР України: Бойові дії триватимуть, ми не можемо допустити втрату території своєю бездіяльністю

Будь-яке призупинення бойових дій - це можливість для РФ накопичити сили і відновити свої бойові можливості, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У рамках дискусійної програми, організованої проєктом Deciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука в Давосі, Скібіцький наголосив, що таке вже спостерігалося у 2015-2016 рр., коли на захоплених територіях Луганської та Донецької областей було призупинено бойові дії, і РФ здійснила нову повномасштабну агресію у 2022 році.

"Наша оцінка - тактичного рівня бойові дії будуть продовжені. Ніхто наразі не говорить про глуху оборону, і тим більше про припинення вогню. Тому що будь-яке припинення вогню РФ буде використовувати для покращення своїх тактичних положень, і відповідно, набуття більшої можливості для відновлення або відкриття нових напрямків для бойових дій. Незважаючи на погоду, на зиму, ви знаєте, що там територія дуже складна для бойових дій, - бойові дії будуть продовжені. Ми просто не можемо допустити того, щоб ми втратили свої території своєю бездіяльністю", - сказав заступник начальника ГУР.