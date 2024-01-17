Події

16:50 17.01.2024

Загинула жінка, дві дитини постраждали внаслідок авіаудару по Малому Бурлуку - поліція

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За уточненими даними, унаслідок авіаудару, завданого російськими окупаційними військами по с. Малому Бурлуку Куп'янського району Харківської області в середу, загинула жінка, постраждали двоє дітей, а не одна дитина, як повідомлялося раніше.

"КАБ влучила у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук. Двоє дітей отримали травми. 10-літній Сашко, який залишився без ноги, і 13-річна Аліна з осколковими пораненнями тулуба зараз в лікарні. Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особа встановлюється", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #діти #поліція #харківська_область #обстріли

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