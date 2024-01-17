Фінляндія виділить €4 млн у 2024-2025 рр. для Плану дій Ради Європи для України

У 2024-2025 рр. Фінляндія виділить €4 млн для підтримки Плану дій Ради Європи для України, зокрема, в рамках допомоги особливу увагу буде приділено інтеграції людей з інвалідністю, гендерній рівності, запобіганню та боротьбі з насильством щодо жінок.

"Фінляндія підтримає План дій Ради Європи для України 4 млн євро у 2024-2025 роках. Особливу увагу Фінляндія приділить гендерній рівності, виконанню Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, а також інтеграції людей з інвалідністю. Підтримка надається з коштів, які Фінляндія виділяє на співробітництво з метою розвитку", - йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії.

У міністерстві зазначають, що План дій на 2023-2026 рр. розробила Рада Європи у співпраці з українською владою, до нього входить підтримка України у зміцненні прав людини, демократії та верховенства права для приведення їх у відповідність до європейських стандартів, економічного відновлення та реконструкції країни, а також підтримка вступу України до ЄС.

"Підтримка структурних реформ має вирішальне значення для майбутнього України. Дуже важливо, що Фінляндія співпрацює з Радою Європи в цьому питанні", - заявила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

План дій Європейського Союзу спрямований на зміцнення прав найбільш вразливіших груп населення та населення, яке постраждало від війни, а також підтримки України в реалізації антикорупційної стратегії на 2021-2025 рр.

У пресслужбі нагадали, що Плани дій Ради Європи для України реалізовуються з 2005 року, а Фінляндія підтримує їх із 2014 року. Для підтримки Плану дій у 2018-2022 рр. Фінляндія виділила €3,5 млн.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Фінляндія надала Україні підтримку в рамках співпраці у сфері розвитку та гуманітарної допомоги на загальну суму понад €570 млн.