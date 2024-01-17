Події

13:29 17.01.2024

Фінляндія виділить €4 млн у 2024-2025 рр. для Плану дій Ради Європи для України

2 хв читати
Фінляндія виділить €4 млн у 2024-2025 рр. для Плану дій Ради Європи для України

У 2024-2025 рр. Фінляндія виділить €4 млн для підтримки Плану дій Ради Європи для України, зокрема, в рамках допомоги особливу увагу буде приділено інтеграції людей з інвалідністю, гендерній рівності, запобіганню та боротьбі з насильством щодо жінок. 

"Фінляндія підтримає План дій Ради Європи для України 4 млн євро у 2024-2025 роках. Особливу увагу Фінляндія приділить гендерній рівності, виконанню Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, а також інтеграції людей з інвалідністю. Підтримка надається з коштів, які Фінляндія виділяє на співробітництво з метою розвитку", - йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії.

У міністерстві зазначають, що План дій на 2023-2026 рр. розробила Рада Європи у співпраці з українською владою, до нього входить підтримка України у зміцненні прав людини, демократії та верховенства права для приведення їх у відповідність до європейських стандартів, економічного відновлення та реконструкції країни, а також підтримка вступу України до ЄС.

"Підтримка структурних реформ має вирішальне значення для майбутнього України. Дуже важливо, що Фінляндія співпрацює з Радою Європи в цьому питанні", - заявила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

План дій Європейського Союзу спрямований на зміцнення прав найбільш вразливіших груп населення та населення, яке постраждало від війни, а також підтримки України в реалізації антикорупційної стратегії на 2021-2025 рр.

У пресслужбі нагадали, що Плани дій Ради Європи для України реалізовуються з 2005 року, а Фінляндія підтримує їх із 2014 року. Для підтримки Плану дій у 2018-2022 рр. Фінляндія виділила €3,5 млн.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Фінляндія надала Україні підтримку в рамках співпраці у сфері розвитку та гуманітарної допомоги на загальну суму понад €570 млн.

Теги: #україна #допомога #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 17.01.2024
Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомогу Україні й застерігає від "втоми від війни"

Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомогу Україні й застерігає від "втоми від війни"

04:34 17.01.2024
Німеччина надасть Україні військової допомоги на 7 млрд євро

Німеччина надасть Україні військової допомоги на 7 млрд євро

03:36 17.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

03:23 17.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

02:34 17.01.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

01:41 17.01.2024
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

00:58 17.01.2024
Макрон відвідає Україну в лютому для підписання безпекової угоди

Макрон відвідає Україну в лютому для підписання безпекової угоди

00:47 17.01.2024
Умеров і Остін обговорили поточну ситуацію на фронті

Умеров і Остін обговорили поточну ситуацію на фронті

00:10 17.01.2024
Дуда підтвердив Зеленському підтримку з боку Польщі та анонсував візит Туска до Києва

Дуда підтвердив Зеленському підтримку з боку Польщі та анонсував візит Туска до Києва

23:56 16.01.2024
Ракетний удар по центру Харкова має терористичний характер

Ракетний удар по центру Харкова має терористичний характер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства - Шмигаль

ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

Операції авіації окупантів у районі Азовського моря скорочуються після знищення російського А-50 - ISW

Одна з постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову у вкрай важкому стані

ОСТАННЄ

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги з дронами й снарядами

Блінкен не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні

Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства - Шмигаль

Окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області, жертв немає - ОВА

Жолнович: Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються через те, що Україна перестає бути центром уваги у світі

Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО у 2024 році - посол

Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок обстрілу Херсона - міськадміністрація

Окупанти продовжують обстрілювати Херсон - голова МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА