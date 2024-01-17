Події

10:54 17.01.2024

У Харкові внаслідок ракетного удару росіян низка споживачів залишилася без світла і газу - Міненерго

1 хв читати
У Харкові внаслідок ракетного удару росіян низка споживачів залишилася без світла і газу - Міненерго

У Харкові внаслідок нічного ракетного удару знеструмлені 43 побутових і вісім юридичних споживачів, без газу 170 абонентів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі в середу, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно енергетики отримають дозвіл від ДСНС.

Міненерго також зазначило, що енергетики під'єднали до мережі більшість абонентів, знеструмлених через негоду, але залишаються без напруги 10 населених пунктів у Кіровоградській області, загалом - 1,1 тис. споживачів.

Крім того, через ворожий удар, який стався минулої доби, в області залишається знеструмленим 71 споживач.

Як повідомлялося у вівторок увечері з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ракетного удару окупантів по центру міста постраждали 17 осіб, із них одна людина у важкому стані, пошкоджені 19 житлових будинків.

Підключення споживачів до мережі, які залишилися без світла через негоду, ускладнювалося рекордним намерзанням дротів, що не фіксувалося з 1945 року. На ранок вівторка без світла понад добу були жителі 30 населених пунктів у Кіровоградській і п'ять - у Миколаївській області.

Теги: #газ #харків #світло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 17.01.2024
Унаслідок нічного обстрілу РФ у Харкові пошкоджено лікарню

Унаслідок нічного обстрілу РФ у Харкові пошкоджено лікарню

07:49 17.01.2024
Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

01:41 17.01.2024
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

23:56 16.01.2024
Ракетний удар по центру Харкова має терористичний характер

Ракетний удар по центру Харкова має терористичний характер

23:35 16.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Харкову зросла до 17 осіб, 14 госпіталізовано

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Харкову зросла до 17 осіб, 14 госпіталізовано

22:56 16.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 16 осіб, із них 2 у важкому стані

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 16 осіб, із них 2 у важкому стані

22:21 16.01.2024
Окупанти завдали ударів по житловій забудові в центрі Харкова, постраждали 4 людини

Окупанти завдали ударів по житловій забудові в центрі Харкова, постраждали 4 людини

21:49 16.01.2024
Харків під ракетним ударом, зафіксовано кілька вибухів у місті

Харків під ракетним ударом, зафіксовано кілька вибухів у місті

11:48 16.01.2024
П'ятеро людей загинули через неправильне використання газу в побуті - Міненерго

П'ятеро людей загинули через неправильне використання газу в побуті - Міненерго

19:27 12.01.2024
Рятувальники ліквідували пожежу в Харківській дитячій обласній лікарні

Рятувальники ліквідували пожежу в Харківській дитячій обласній лікарні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Операції авіації окупантів у районі Азовського моря скорочуються після знищення російського А-50 - ISW

Одна з постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову у вкрай важкому стані

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

ОСТАННЄ

СБУ затримала інформатора РФ, який шпигував за літаками ЗСУ в Кіровоградській області

Операції авіації окупантів у районі Азовського моря скорочуються після знищення російського А-50 - ISW

За добу окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Авдіївці, пошкоджено лікарню - ОВА

Окупанти обстріляли Середину-Буду й 5 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині - ОК "Північ"

У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

Уночі окупанти обстріляли 8 населених пунктів, постраждали щонайменше 20 осіб - МВС

Окупанти за добу завдали понад 96 ударів по громадах Запорізької області

У Чорному морі перебувають чотири бойові кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

Одна з постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову у вкрай важкому стані

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА