У Харкові внаслідок ракетного удару росіян низка споживачів залишилася без світла і газу - Міненерго

У Харкові внаслідок нічного ракетного удару знеструмлені 43 побутових і вісім юридичних споживачів, без газу 170 абонентів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі в середу, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно енергетики отримають дозвіл від ДСНС.

Міненерго також зазначило, що енергетики під'єднали до мережі більшість абонентів, знеструмлених через негоду, але залишаються без напруги 10 населених пунктів у Кіровоградській області, загалом - 1,1 тис. споживачів.

Крім того, через ворожий удар, який стався минулої доби, в області залишається знеструмленим 71 споживач.

Як повідомлялося у вівторок увечері з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ракетного удару окупантів по центру міста постраждали 17 осіб, із них одна людина у важкому стані, пошкоджені 19 житлових будинків.

Підключення споживачів до мережі, які залишилися без світла через негоду, ускладнювалося рекордним намерзанням дротів, що не фіксувалося з 1945 року. На ранок вівторка без світла понад добу були жителі 30 населених пунктів у Кіровоградській і п'ять - у Миколаївській області.