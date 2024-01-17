За добу окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Авдіївці, пошкоджено лікарню - ОВА

За минулу добу російські окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по м. Авдіївка Донецької області, в результаті пошкоджено корпус лікарні, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки в Гострому Курахівської громади, два будинки в Торському та Зарічному Лиманської громади, три приватні будинки, багатоповерховий будинок і промислову будівлю в Часовоярській громаді, три будинки у Званівці та чотири будинки в Сіверську.

За добу ворог обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Катеринівку Мар'їнської громади, Верхньокам'янське та Переїзне в Краматорському районі, а також околиці Желанного, Семенівки Очеретинської громади й Іванопілля, Диліївку, Предтечине Костянтинівської громади.

З лінії фронту евакуйовано 82 людини, зокрема 11 дітей.