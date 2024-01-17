Ворог випустив 351 снаряд по Херсонській області, поранено трьох людей

Російські окупаційні війська за добу випустили 351 снаряд по Херсонській області, поранено троє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у середу.

"За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 351 снаряд із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. 3 людини дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 36 снарядів. За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.