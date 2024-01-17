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01:41 17.01.2024

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову

Увечері 16 січня росіяни завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова, зафіксовано загоряння, руйнування та пошкодження житлових та інших будівель, за попередньою інформацією, загалом постраждало 17 осіб, повідомляє ДСНС у середу.

"Одна з ракет влучила в триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її. До місця події одразу було направлено всі екстрені служби. На момент прибуття пожежників було виявлено кілька осередків загоряння у двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. також зафіксовано руйнування та пошкодження житлових та інших будівель", - ідеться в повідомленні.

Працівниками ДСНС врятовано 1 жінку та евакуйовано 30 осіб. За попередньою інформацією всього постраждало 17 осіб.

За даними відомства, працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС.

Теги: #україна #харків #дснс

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