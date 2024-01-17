Умеров і Остін обговорили поточну ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умеров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Джеймсом Остіном ІІІ-м, повідомляє у вівторок Умеров у Телеграм.

"Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем", - зазначив Рустем Умеров.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних Сил.

"Готуємося до відбиття нових атак", - резюмував міністр оборони України.