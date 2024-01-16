ДСНС: У Нью-Йорку Донецької області, який зазнав авіаудару в понеділок увечері, пошук людей припинено

Призупинено роботи з пошуку людей у Нью-Йорку Донецької області, де через авіаудар сталося обвалення під'їзду і де, можливо, під завалами перебувають 5 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Донеччина: у Нью-Йорку через авіаудар по житловому сектору під завалами можуть перебувати 5 осіб. Роботи з пошуку людей припинено", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок увечері.

"Пошуково-рятувальні роботи призупинено згідно з рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Торецької міської військової адміністрації через фактор безпеки. Роботи буде відновлено після стабілізації ситуації", - зазначено в повідомленні.

Як нагадали в ДСНС, "учора ввечері було завдано авіаудару по смт Нью-Йорк Бахмутського району, зазнали ушкоджень 5 приватних житлових і 6 багатоквартирних будинків, в одному з яких сталося руйнування під'їзду. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування 5 осіб".

"На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу двом пораненим і на броньованому автомобілі транспортували до найближчого лікувального закладу. Також ліквідували пожежу в одному з будинків на загальній площі 75 кв. м", - інформує ДСНС.

За даними служби, особовий склад ДСНС розібрав 70 т будівельних конструкцій.

Раніше повідомляли про трьох поранених і п'ятьох людей, які, можливо, перебувають під завалами.