У Давосі українська делегація провела переговори з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського на полях четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників з реалізації Формули миру в Давосі українська делегація провела зустрічі з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії, повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок увечері.

Наголошується, що переговори відбувалися за участю керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його заступників Андрія Сибіги та Ігоря Жовкви, а також заступника міністра закордонних справ України Миколи Точицького.

Зокрема, українська делегація зустрілася із заступником керівника Бюро стратегічної безпеки Королівства Бахрейн Алі бін Насером Абдуллою аль-Фаделем. Українська сторона подякувала за приєднання Бахрейну до зустрічі в Давосі та зазначила, що попри глобальні виклики участь країн Затоки в реалізації Української Формули миру надзвичайно важлива. Окрему увагу сторони приділили обговоренню питань забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зокрема було відзначено важливість участі Бахрейну в цьому процесі та його приєднання до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Також представники України провели зустріч із заступником генсекретаря Ради національної безпеки Держави Катар Хамадом Хамісом аль-Кубаїсі та подякували за надану Катаром допомогу нашій державі, зокрема на гуманітарному треку. Окремо Україна подякувала Катару за активну участь у процесі повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей. Сторони обмінялися думками щодо подальшої координації зусиль на цьому напрямі. Співрозмовники також обговорили участь Катару в повоєнному відновленні України та в реалізації української ініціативи Grain from Ukraine.

Також у Давосі представники України провели окремі зустрічі з генсекретарем Служби національної безпеки та розвідки Республіки Руанда Джозефом Нзабамвітою та директором Центру стратегічних досліджень і національної безпеки Лівії Мухтаром Абу Саа.

Під час зустрічі з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом Андрій Єрмак подякував Бразилії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема на рівні ООН. Співрозмовники докладно обговорили співпрацю між Україною та регіоном Латинської Америки.

Крім того, відбулася зустріч із заступницею глави МЗС Аргентини Марсією Росою Леваджі. Українська сторона подякувала Аргентині за гостинність під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського. Було відзначено високі очікування щодо успішної реалізації домовленостей, досягнутих між лідерами країн. Представники України високо оцінили підтримку Аргентиною можливості організації саміту Україна - Латинська Америка.

Українська делегація також зустрілася із заступником міністра закордонних справ Мексики Дженніфер Феллер, а також із послом Чилі у Швейцарії Франком Тресслером Саморано. Крім того, відбулися окремі зустрічі із заступником гендиректора з політичних питань МЗС Уругваю Алехандрою Коста, послом Австралії у Швейцарії Елізабет Дей, послом Нової Зеландії в Україні Аланою Хадсон.

Також у Давосі українська делегація зустрілася з представниками Швейцарії, США, Канади, Данії, Індії, Японії, Королівства Саудівська Аравія, ОАЕ, Нігерії та Організації Об'єднаних Націй.

Загалом українська сторона провела зустрічі з представниками понад 50 держав світу та міжнародних організацій. Основна увага під час переговорів була приділена питанням реалізації Української Формули миру, зміцненню глобальної безпеки, зокрема продовольчої, та двостороннього співробітництва з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес.