Медіа та громадські організації відіграють ключову роль у зміні ставлення до осіб з інвалідністю внаслідок війни - Величко-Трифонюк

В. о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду (УВФ) Руслана Величко-Трифонюк вважає, що українські медіа та громадські організації відіграють ключову роль у зміні ставлення до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Держава, звісно, виконує важливу роль у наданні підтримки та ресурсів для реабілітації ветеранів. Проте виховання громадянської свідомості та формування моральних цінностей є завданням, яке не може бути повністю покладене на плечі держави. Суспільство має самостійно розвивати емпатію та відповідальність перед тими, хто захищав, захищає і зазнав чи не найбільших втрат у війні", - написала Величко-Трифонюк у колонці для видання "Українська правда".

На її думку, українські медіа та громадські організації відіграють ключову роль у зміні ставлення до людей з інвалідністю та ветеранів війни. Вона вважає, що важливо не тільки акцентувати на їхньому героїзмі, а й розповідати про реальні проблеми, з якими вони стикаються щодня.

"Історії про успішну соціальну адаптацію, психологічну підтримку і про те, як суспільство допомагає їм знову відчути себе повноцінними членами громади – є основоположними для подальших якісних змін", - зауважила Величко-Трифонюк.

Вона також наголосила на важливості ініціатив на місцевому рівні щодо створення спеціалізованих центрів допомоги, організації заходів із підвищення обізнаності громадськості та надання можливостей для самореалізації ветеранів.

"Ключ до розв'язання цієї проблеми лежить не лише в руках держави, а й кожного громадянина. Сприйняття осіб з інвалідністю внаслідок війни як повноцінних членів суспільства, готовність сприймати їхні нові фізичні стани та визнавати їхній внесок у захисті країни – це те, що може змінити ситуацію", - впевнена в. о. виконавчого директора УВФ.

Вона наголосила, що ігнорування суспільством проблем ветеранів, зокрема осіб з інвалідністю внаслідок війни, не тільки посилює соціальну проблематику, а й може мати непередбачувані наслідки для майбутнього захисту країни.

Як повідомлялося, раніше в соціальних мережах відбулося активне обговорення однієї із соціальних реклам про ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, яку було реалізовано за підтримки Українського ветеранського фонду та Міністерства у справах ветеранів.