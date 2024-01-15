У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

У вівторок, 16 січня, у південній частині України, вдень у Донецькій і Луганській областях прогнозується дощ, уночі з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних, Харківській, Сумській областях сніжитиме, вдень із дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території подекуди невеликий сніг, температура 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві у вівторок, 16 січня подекуди невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 січня найвища температура вдень була 7,1° у 1989 р., найнижча вночі -24,3° у 1943 р.

Прогноз погоди в Україні на 17 січня без опадів, лише в Карпатах, удень і на Закарпатті невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний (удень у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі в південній частині, східних областях і на Закарпатті 4-9° морозу, на решті території 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, в північних, північно-східних областях 4-9° морозу, в південних областях і на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла (у Криму 1-6° тепла).

У Києві в середу, 17 січня, синоптики прогнозують удень 5-7° морозу, вночі 10-12° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.