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12:31 15.01.2024

В Україні потрібно зменшувати кількість вишів через скорочення кількості абітурієнтів - заступник міністра освіти

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В Україні потрібно зменшувати кількість вишів через скорочення кількості абітурієнтів - заступник міністра освіти

З огляду на щорічне скорочення кількості випускників шкіл має відбуватися зменшення кількості або укрупнення закладів вищої освіти, заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Уже зараз розроблено законопроєкт про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. Насправді це законопроєкт не тільки про зменшення кількості університетів, а й про поліпшення їхньої якості", - сказав Винницький в інтерв'ю виданню The Ukrainians.

Заступник міністра розповів, що минулого року в Україні було близько 360 тис. випускників шкіл, тоді як у 2008 році ця кількість сягала 640 тис.

"Подальші прогнози також невтішні. Спираючись лише на демографію, яка не враховує показників міграції, пов’язаної з війною, ми бачимо постійне зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому. До 2033 року в нас буде приблизно 300 тисяч випускників - і це цифра, яка передбачає повернення поки що не підконтрольних Україні територій", - додав він.

Щодо університетів, то, за його словами, 2008 року в Україні функціонувало близько 350 навчальних закладів, у яких у середньому було по 6,7 тис. студентів. Водночас 2021 року загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було всього 3,4 тис. студентів.

"Зважаючи на ці дані, так чи інакше, певне зменшення або укрупнення закладів вищої освіти має відбуватися, але це надзвичайно болісний процес. Ми намагаємося робити це плавно, не створюючи зайвої суспільної напруги", - заявив Винницький.

За його словами, сьогодні в Україні, окрім 100 приватних закладів вищої освіти та 40 комунальних, діє ще майже 170 державних університетів, і це не враховуючи філій, а в результаті реформи має залишитися близько 100.

Теги: #скорочення #вузи

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