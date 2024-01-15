Події

11:02 15.01.2024

Через негоду без світла 44 населені пункти, однією з причин є рекордне обледеніння дротів - Міненерго

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Через негоду без світла 44 населені пункти, однією з причин є рекордне обледеніння дротів - Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлено 44 населені пункти, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначено в його телеграм-каналі в понеділок, найскладніша ситуація на Кіровоградщині, де понад добу без напруги залишаються 30 населених пунктів (близько 2,5 тис. споживачів).

Міненерго причиною відключень назвало обледеніння дротів повітряних ліній електропередачі діаметром 60-89 мм. Водночас воно звернуло увагу, що такі величини не фіксувалися за період спостережень із 1945 року.

Крім того, міністерство повідомило про крадіжку дротів на лініях, що впали. "Через це енергетики вимушені ставити відновлені лінії під охоронну напругу, що уповільнює темпи відновлення", - пояснило Міненерго.

Теги: #мороз #знеструмлення

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