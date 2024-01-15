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08:37 15.01.2024

У результаті ворожих обстрілів Херсонського обласного центру пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено

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У результаті ворожих обстрілів Херсонського обласного центру пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено

Російські окупаційні війська обстріляли Херсонський обласний центр, унаслідок чого пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"До уваги мешканців Херсона! Унаслідок ворожих обстрілів обласного центру вночі було пошкоджено кабелі та контактну мережу, через що рух тролейбусів неможливий", - ідеться в його телеграм-каналі.

Мрочко зазначив, що фахівці КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради проводять роботи з відновлення мережі.

За його словами, після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

Разом із тим, маршрутні автобуси працюють за графіком. Сьогодні 15 січня на лінії виїхали 79 автобусів. Зокрема, КП "ХКТС" - 37, ПрАТ "Ремпобуттехніка-Херсон" - 9, ПП "Корнет-Стиль" - 14, ПФ "МИС" - 7, ФОП Присяжний А. - 6, ФОП Самойленко В. - 3, ПП "Союзавто" - 3.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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