Ворог випустив 788 снарядів по Херсонській області, поранено чотирьох людей

Російські окупаційні війська за добу випустили 788 снарядів по Херсонській області, поранено четверо людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. 4 людини дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 42 снаряди. За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, магазин у Херсоні.